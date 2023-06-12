«Узнали по татуировкам»: мать бойца СВО рассказала о трагической гибели сына в танке

Алексей Россохин приснился своей маме Марине. Перед тем, как легла в кровать, женщина мысленно разговаривала с сыном, который находился на СВО, и просила его присниться, сказать, как он. Леша явился и сказал, что скоро будет дома, только мать не так это истолковала.

Лишь спустя четыре дня Марина узнала, что сын действительно едет домой. Правда, в цинковом гробу.

«Был бой и прямое попадание в танк, погиб весь экипаж и сразу. Там было трое парней, но только у моего мальчика были татуировки, по ним и узнали», — рассказывает Россохина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тогда наши и украинские войска столкнулись под селом Золотаревка в ДНР. Но женщина этого не знала. Сын последний раз выходил на связь 11-го июля прошлого года и сказал, что их куда-то перекидывают.

«А 18-го июля он погиб, а я узнала об этом случайно. А на пятый день, 23-го июля, рано утром его привезли домой. Гроб не открывали, мне запретили, хотя сейчас я очень об этом жалею. Мне предлагали сразу похоронить сына, но я хотела, чтобы он побыл дома со мной», — делится Марина.

За время своей службы Алексей Россохин успел многое. В ДНР наводчик-оператор танка показал себя как отважный боец в самых сложных сражениях. Так, ему дали медаль «За боевые отличия» за бои под Лиманом.

«Про Красный Лиман я знаю немного, только то, что бои там шли не одну неделю. После освобождения города их полку присвоили звание гвардейский Краснолиманский. На фото, где награждают Лешу, изображен капитан Хардаев, который после этого стал майором», — отмечает Марина в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В память о Леше сослуживцы сделали шеврон. На нем написано: «Штурмовой отряд Za Россохина Алексея Сергеевича». А Марине и сейчас иногда пишет прапорщик, справляется про здоровье и поздравляет с праздниками.

«Он всегда пишет, что Алексея они не забыли. Что он был одним из немногих, кто не трусил и не хныкал. В трудные моменты мог найти слова поддержки для товарищей. Эта потеря невосполнима», — говорит Россохина.

Ранее мы рассказывали, что написал Алексей в последнем сообщении своей маме.