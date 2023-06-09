«В последнем сообщении просил нас крепиться»: мать погибшего на СВО солдата рассказала о судьбе прирожденного военного

«Я защищаю вас, ради вас я здесь!» — такой статус у себя в соцсети поставил боец СВО Алексей Россохин. Парень погиб, а слова эти до сих пор остались, живут в сердцах его мамы, сестры, племянницы и всех земляков.

Алексей жил в ПГТ Юрья Кировской области. Кажется, он родился военным. С детского сада мальчик играл в солдатиков и войнушки с друзьями. В школе учился в кадетском классе. Да и учебу в колледже Россохин бросил ради армии: как только стукнуло 18, забрал документы и пошел в военкомат. Мама Алексея — Марина Россохина — вспоминает, как настойчиво он хотел служить стране.

«Сын был так счастлив, что идет служить! В 2020 году он оказался в Воздушно-космических силах РФ, но спустя год служба закончилась. Леше понравилось в армии, и он снова пошел в военкомат. Но несколько раз его отправляли ни с чем. Говорили, надо подождать», — рассказывает Марина в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, дошло до того, что Алексей написал обращение в областной военкомат. Наконец, в декабре 2021 года парень заключил контракт, а в январе отправился на учения. Спустя месяц началась спецоперация. Лешу назначили оператором танка и наводчиком. Он участвовал в боях в ЛНР и ДНР.

«Мы думали, что сын приедет в отпуск осенью, но 18 июля Леша погиб в боях под селом Золотаревка в ЛНР. Мы не дождались. В своем последнем сообщении сын просил нас крепиться, если вдруг случится страшное. И мы изо всех сил стараемся пережить это горе», — вздыхает мама Алексея.

Леше было 19 лет, ровно три недели он не дожил до своего 20-летия.

Ранее мы рассказывали, как парень, пообещавший в школе отдать жизнь за Родину, погиб на СВО.