Узнать о назначении ежегодной выплаты для школьников теперь можно на регпортале Подмосковья

На региональном портале Подмосковья к четырем социальным услугам для семей с детьми подключили сервис предпроверки информации о ранее назначенных мерах социальной поддержки, сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Данный сервис в автоматическом режиме проверяет, была ли назначена выплата в текущем году, а затем выводит на экран соответствующее информационное сообщение, пояснила Надежда Куртяник, слова которой приводит пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В нем (в сервисе. — прим. ред.) отображаются в том числе сведения, когда у пользователя появится возможность подать новое заявление. Это нововведение поможет сократить количество отказов в предоставлении услуги», — отметила министр.

Умный сервис подключен к слугам «Предоставление выплаты на обучающего», «Ежегодная выплата на приобретение питания и одежды ребенку-инвалиду», «Предоставление семьям подарочного набора первоклассника», «Предоставление ежегодной денежной выплаты многодетной семье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о цифровизации госаппарата в регионе.