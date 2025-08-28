В 20 школах Севастополя запустят пилотный проект по преподаванию духовно-нравственной культуры России

Предмет «Духовно-нравственная культура России» появится в школах Севастополя. Пилотный проект запустят в 20 учебных заведениях города, передает ТАСС со ссылкой на соцсети губернатора Михаила Развожаева.

По его словам, в новом учебном году предмет будут преподавать в трети школ города, а с 2026-го распространят его на пятые-седьмые классы всех школ.

Цель нового предмета — формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных нравственных ценностей. Вести его будут учителя истории.

