В 2025 году в Москве могут ввести цифровой профиль иностранца

С 2025 года в Москве может быть введен цифровой профиль иностранца. Об этом сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Для созданного цифрового профиля иностранного гражданина еще предстоит подготовить правовую основу. Данный вопрос обсуждался на совещании по вопросам государственной миграционной политики, сообщает РИА Новости.

Цифровой профиль иностранца, по словам Медведева, должен быть введен на всех пунктах пропуска московского транспортного узла во второй половину 2025 года.

В декабре в аэропортах Москвы и в автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области будет запущен эксперимент по использованию новых правил въезда и выезда из России.

Ранее Медведев заявил, что опыт СВО будет учитываться всеми в дальнейших военных конфликтах.