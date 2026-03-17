В 326 году святая Елена раскопала Голгофу и нашла орудие казни

Православная церковь отмечает 19 марта важное событие, которое произошло в Иерусалиме в 326 году, — обретение Честного Креста Господня и гвоздей, которыми был распят Иисус Христос. Поиски святынь по поручению императора Константина Великого возглавила его мать — святая царица Елена.

К началу IV века точное место распятия и погребения Спасителя было утеряно. Еще во II веке римский император Адриан, подавлявший восстания иудеев, приказал засыпать Голгофу и Гроб Господень, чтобы стереть память о святых для христиан местах. На образовавшемся холме он возвел капище в честь Венеры и установил статую Юпитера. Почти три столетия там проводились языческие обряды, пока к власти не пришел Константин Великий, который не только прекратил гонения на христиан, но и сделал христианство одной из официальных религий.

Император поручил матери найти Крест, на котором был распят Христос. Прибыв в Иерусалим, царица Елена приказала разрушить языческие святилища. Под их руинами рабочие обнаружили пещеру Гроба Господня, а рядом — три креста, табличку с надписью «Царь Иудейский» (сделанную, как свидетельствуют евангелисты, по приказу Понтия Пилата) и гвозди. Однако предстояло выяснить, какой из трех крестов является подлинным.

Иерусалимский патриарх Макарий, помогавший Елене в поисках, предложил простой и мудрый способ. Он посоветовал приложить кресты к умершему человеку, которого как раз несли для погребения. Первые два креста не произвели никакого эффекта. Когда же прикоснулись третьего, покойный ожил. Так стало ясно, какой крест принадлежал Спасителю.

Собравшиеся вокруг люди просили патриарха поднять святыню повыше, чтобы каждый мог ее увидеть. Макарий воздвиг Крест, а народ в это время повторял молитву «Господи, помилуй». Это событие и называют обретением Животворящего Креста Господня. Впоследствии царица Елена разделила находку: часть Креста осталась в Иерусалиме, другую часть она отправила сыну в Константинополь, а гвозди вставила в шлем и уздечку коня императора, веря в их защитную силу.

Что можно и нельзя делать 19 марта

В народной традиции этот день связан не только с церковным праздником, но и с пробуждением природы. Наши предки верили, что соблюдение простых правил поможет сохранить здоровье и привлечь удачу.

Рекомендуется:

· Совершить омовение в бане или тщательно вымыться дома — это символическое очищение перед весной. · Оставлять немного еды на столе после трапезы — знак бережливости и уважения к хлебу. · Помянуть добрым словом умерших родственников.

Под запретом:

· Тратить воду впустую — в народе считали, что в этот день вода становится «живой» и целебной. · Грубить, сквернословить и провоцировать ссоры. · Бездельничать — даже небольшая работа по дому или мелкий ремонт считались обязательными. · Распространять сплетни — верили, что злые слова прилипают к человеку на весь год.

Приметы 19 марта

· Если появились трясогузки — весна будет теплой и устойчивой. · Внезапное похолодание — к жаркому и сухому лету. · Утренний мороз — заморозки простоят еще сорок дней. · Яркий закат — к ветреной погоде. · Быстро бегущие облака — к скорой оттепели. · Если лед на реках при вскрытии тонет — к неурожаю; если плывет против течения — к урожайному году.

