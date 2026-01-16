В 61 один как в 20: Моника Беллуччи снова заставляет говорить о своей безупречной фигуре

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи приняла участие в светском мероприятии, посвященном 200-летнему юбилею французского издания Le Figaro. Вечеринка, организованная журналом Madame Figaro, прошла в Большом дворце в Париже, сообщает thevoicemag.

Для события стилист Барбара Баумэль подобрала Беллуччи образ в черной цветовой гамме. Актриса надела прозрачный топ, под которым был заметен ажурный бюстгальтер черного цвета. Верхняя часть наряда была дополнена приталенным блейзером с атласными лацканами. Нижнюю часть образа составили брюки свободного кроя с высокой посадкой.

Весь комплект одежды был создан креативным директором модного дома Yves Saint Laurent Энтони Ваккарелло. Обувью стали классические лодочки на шпильке. Монохромность ансамбля разбавил клатч из бордовой кожи.

Макияж для Моники Беллуччи выполнила визажист Иоланта Кедро, использовавшая шоколадные тени, подводку для глаз и коралловый блеск для губ. Волосы актрисы были уложены с длинной подкрученной челкой. Из украшений были выбраны колье из желтого золота и несколько колец ювелирного дома Cartier, амбассадором которого является Беллуччи.

