«В 73 года узнал об оргазме»: пенсионеры впервые посетили урок сексуального просвещения

В испанском городе Бенидорм для людей пожилого возраста провели урок сексуального просвещения, пишет Informacion. Занятие провел профессиональный психолог и сексолог Фелипе Уртадо, собравший более 400 пенсионеров, большинство из которых впервые посетили подобное событие.

На лекции обсуждались темы, которые до этого считались запретными для старшего поколения из-за традиционного воспитания и социальных табу. В программу вошли вопросы, касающиеся оргазма, эректильной дисфункции, использования секс-игрушек и смазок, мастурбации, группового секса, порнографии, а также особенностей интимной жизни в период менопаузы.

Участники поделились своими впечатлениями от полученных знаний. Так, например, 73-летний Рамон признался, что, если бы ему рассказали об этих аспектах в молодости, его семейная жизнь с первой супругой могла сложиться более благополучно.

72-летняя Инма, проведшая юность в закрытом учреждении под надзором монахинь, с удивлением узнала о множестве эрогенных зон в собственном теле.

79-летний Хоакин отметил, что открыл для себя новую информацию о физиологических реакциях женского организма и связи между удовольствием и эмоциональной близостью с партнером.

