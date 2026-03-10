В Абайской области соседней республики вывезли четверть миллиона кубометров снега

В Абайской области Казахстана полным ходом идет подготовка к весеннему паводку, пишет «Царьград». По поручению акима региона реализуется комплексный план мероприятий, включающий активный вывоз снега и откачку талых вод.

Особое внимание уделяется городу Семей, где работы организованы в круглосуточном режиме. Там задействовано 70 единиц спецтехники. Уже вывезено 250 тыс. кубометров снега и откачано более 10 тыс. кубометров талой воды.

В Бескарагайском районе ситуация осложняется тем, что осадков выпало в два раза больше, чем в прошлом году. Оттуда вывезли 22,5 тыс. кубометров снега. Для борьбы с возможными подтоплениями подготовили около тысячи мешков с инертными материалами. Также ведется очистка водопропускных сооружений на семнадцати дорогах. В готовности находятся 40 единиц техники и 18 мотопомп.

Активно работают и в других районах. В Урджарском районе задействовано 84 единицы техники, очищена 41 водопропускная труба и 8 мостов, вывезено более 10 тыс. кубометров снега. В Кокпектинском районе привлекли 8 единиц техники и 12 рабочих, вывезено 14 тысяч кубометров. В Аксуатском районе привели в порядок 66 водопропускных труб и вывезли 9,5 тыс. кубов снега. Бородулихинский район отчитался о вывозе более 40 тысяч кубометров.

В Жарминском районе продолжаются плановые работы по очистке водопропускных труб и арычной сети. Это ключевая мера для предупреждения подтоплений населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий. Созданы необходимые материальные резервы.

Ранее сообщалось, что российские регионы готовятся к рекордному за 30 лет половодью.