В администрации Наро-Фоминска поздравили стобальницу Ищенко

В администрации Наро-Фоминского городского округа в торжественной обстановке поздравили ученицу школы №1 Ищенко Анастасию Сергеевну, которая по итогам ЕГЭ по литературы получила 100 баллов.

Выпускнице Наро-Фоминской школы №1 Анастасии Ищенко вручили памятные подарки. В Администрации муниципалитета отметили, что высокие результаты школьников по ЕГЭ — это результат многолетней работы, которая сопровождалась поддержкой квалифицированных педагогов.

«Сто баллов по итогам ЕГЭ — это высочайший результат усердия, личного огромного труда, целеустремленности и любви к знаниям. Такой результат невозможен без учителей, которые вложили в победу своих учеников не только опыт и знания, но и свою душевную теплоту и заботу. А родительская любовь и поддержка дала самое важное — уверенность в своих силах и цель, ради которой стоит трудиться», — сказала заместитель главы округа Светлана Малыхина.

Глава муниципалитета Роман Шамнэ пожелал выпускнице успехов в учебе и рассказал, с какой профессиональной деятельностью девушка решала связать свою жизнь.

«Поздравляю Анастасию с поступлением в Московский педагогический государственный университет! Желаю дальнейших успехов в учебе! Впереди студенческая жизнь, пусть она будет только в радость!» — поздравил Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминской средней общеобразовательной школе проходила акция «Сто баллов для победы», в рамках которой выпускники прошлых лет поделились опытом набора высоких на ЕГЭ.