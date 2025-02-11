В Кремле отклонили законопроект о сверхурочной работе

Государственно-правовое управление президента (ГПУ) опубликовало негативный отклик на законопроект Министерства экономического развития, который предполагает изменения в Трудовом кодексе с целью повышения гибкости рынка труда в условиях нехватки кадров. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на три источника, знакомых с ходом обсуждений.

По словам источников, позиция ГПУ была озвучена в начале февраля на встрече представителей различных ведомств. Ключевые моменты законопроекта включают удвоение предела сверхурочной работы (до четырех часов в день и 240 часов в году), введение норм о плате за все сверхурочные часы свыше 120 часов в двойном размере.

А также сокращение срока уведомления работника об изменениях условий трудового договора со стороны работодателя до одного месяца. Большинство предложенных норм исходят от бизнеса — РСПП и «Деловой России».

По информации Минэкономразвития, разработка законопроекта проходит в соответствии с установленными процедурами и необходимыми согласованиями.

Ранее депутат Светлана Бессараб не стала исключать переход на 36-часовую рабочую неделю после СВО.