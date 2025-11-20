В Адыгее спасатели ищут альпиниста, который бросил беременную супругу

В Республике Адыгея третий день не могут найти российского альпиниста, который отправился в одиночное восхождение после завершения группового похода и пропал. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT, 42-летний Василий Усатиков приехал в горы в начале ноября со своей супругой, гражданкой Индонезии.

По информации издания, 17 ноября, после окончания запланированного маршрута всей группы, мужчина принял решение в одиночку подняться от Турового балагана в направлении вершины Тыбга, высота которой превышает 3000 метров. С собой он взял лишь ледокол, после чего связь с ним прервалась.

К поискам пропавшего незамедлительно приступили профессиональные спасатели. Для обследования труднодоступной горной местности был задействован вертолет. Однако на данный момент найти следы Усатикова не удалось. Погодные условия в районе поисков пока остаются относительно мягкими — температура воздуха держится на отметке +19 градусов.

Супруга альпиниста, оставшаяся в лагере, подтвердила, что она находится на сносях. По ее словам, Василий — опытный скалолаз, а их знакомство произошло около года назад на острове Бали, после чего он перевез ее жить в Россию.

