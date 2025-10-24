В аэропортах Геленджика, Краснодара и Калуги Росавиацией введены ограничения на полеты
Фото: [Аэропорт «Шереметьево»/Медиасток.рф]
Утром пятницы, 24 октября, в аэропорты Геленджика и Краснодара были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, о чем сообщила Росавиация через свой официальный Телеграм-канал.
Такие же ограничительные меры введены и в аэропорту Калуги.
«Аэропорты Геленджика, Краснодара (Пашковский) и Калуги (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Ограничения нужны для безопасности полетов, пояснили в ведомстве.
Ранее Минобороны сообщило о 33 сбитых беспилотниках в ночь на 22 октября. Больше всего БПЛА, восемь единиц, было перехвачено над Брянской областью.