В аэропортах Геленджика, Краснодара и Калуги Росавиацией введены ограничения на полеты

Утром пятницы, 24 октября, в аэропорты Геленджика и Краснодара были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, о чем сообщила Росавиация через свой официальный Телеграм-канал.

Такие же ограничительные меры введены и в аэропорту Калуги.

«Аэропорты Геленджика, Краснодара (Пашковский) и Калуги (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ограничения нужны для безопасности полетов, пояснили в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило о 33 сбитых беспилотниках в ночь на 22 октября. Больше всего БПЛА, восемь единиц, было перехвачено над Брянской областью.