В аэропорту Минвод экстренно посадили неисправный самолет

В аэропорту Минвод из-за выявленных технических неполадок был вынужден совершить экстренную посадку пассажирский авиаборт. Об этом сообщает ТАСС .

Самолет авиакомпании «Россия» выполнял рейс по маршруту Миниральные Воды – Санкт-Петербуг, на борту находились 111 человек, среди которых двое детей и шесть членов экипажа. Сообщается, что на борту произошла разгерметизация, что и послужило приличной для совершения аварийной посадки.

Пассажирский самолет успешно приземлился в аэропорту. О дальнейших планах по транспортировке пассажиров в Питер пока не сообщалось.