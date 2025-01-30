В аэропорту Петропавловска-Камчатского женщина покусала полицейских

Но посетительница стала вести себя агрессивно.

В аэропорту «Елизово» Камчатского края заметили 27-летнюю женщину, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения.

Она начала оскорблять сотрудников полиции, стучала руками и ногами по столу и дверям, привела в негодность составленный в отношении нее протокол и даже покусала двоих полицейских, сообщает пресс-служба Дальневосточного управления на транспорте МВД России.

Медицинское освидетельствование показало, что содержание алкоголя в выдыхаемом девушкой воздухе составило 1,6 промилле. В отношении нее были составлены протоколы об административных правонарушениях, добавили в ведомстве.

До вытрезвления женщина будет находиться в спецприемнике.

Материалы проверки переданы в Камчатский СО Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ для принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось о том, что аэропорт в Новокузнецке принял рекордное число пассажиров в прошлом году.