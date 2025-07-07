В аэропорту Пулково пассажиры задержанных рейсов вышли из себя из-за платной курилки

Пассажиры задержанных в питерском аэропорту Пулково возмутились высокой стоимостью доступа к курилкам — каждый поход туда теперь стоит 500 руб., пишет телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что в результате этого недовольство превратилось в бунт — на место уже вызвали группу быстрого реагирования (ГБР).

Представители аэропорта сообщили, что предусмотреть бесплатную курилку в сложившихся обстоятельствах невозможно. Они отметили, что помещение рассчитано лишь на шесть человек, а система вентиляции не справляется с чрезмерной загрузкой.

Кроме того, руководство Пулково накануне было вынуждено закрыть курительную комнату на некоторое время для предотвращения давки и обеспечения безопасности.

На данный момент в Пулково больше чем на два часа задерживаются 95 рейсов. Информация о том, когда самолеты вылетят, обновляется.

Ранее в аэропорту Пулково прокомментировали введение платных курительных зон, отметив, что они остались только на улице.