В аэропорту Пулково самолет не смог припарковаться у рукава из-за сильного снегопада

Обрушившийся на Санкт-Петербург вечером в субботу, 14 декабря, сильный снегопад заставил поволноваться как работников аэропорта Пулково, так и некоторых пассажиров. Как передает RT, один из самолетов не смог припарковаться у рукава.

По словам пассажирки рейса, ей и остальным путешественникам из-за произошедшей нештатной ситуации пришлось идти по сугробам до здания аэропорта с чемоданами в руках.

«Грейдеры есть на территории аэропорта, но снег настолько активно валит, что, видимо, не успевают расчищать», — поведала женщина.

Сообщается, что региональное управление МЧС уже второй день кряду предупреждает жителей Санкт-Петербурга о «сложной дорожной обстановке» из-за непрекращающегося снегопада.

Ранее сообщалось, что у летевшего в Новосибирск авиалайнера в полете треснуло лобовое стекло.