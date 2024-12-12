У летевшего в Новосибирск авиалайнера в полете треснуло лобовое стекло

Во время рейса из Душанбе в Новосибирск, выполняемого национальной авиакомпанией Таджикистана Somon Air, на борту Boeing 737-900 лопнуло лобовое стекло.

Лайнер, на борту которого находились пассажиры, в том числе граждане России, столкнулся с технической неисправностью: на внешнем лобовом стекле с левой стороны образовалась трещина.

Инцидент случился в среду, 11 декабря, ближе к завершению полета. Несмотря на сложность ситуации, экипаж успешно довел рейс до конца, и самолет совершил благополучную посадку в аэропорту Новосибирска. Пассажиры и члены экипажа не пострадали. Об этом пишет телеграм-канал Aviaincident.

После завершения полета самолет был отстранен от эксплуатации для проведения детального осмотра и ремонта. Причины возникновения повреждения пока не названы. Эксперты отмечают, что такие происшествия, хотя и редки, могут происходить из-за перепадов давления или попадания мелких частиц на большой скорости.

Самолет Boeing 737-900, использовавшийся на этом рейсе, принадлежит к семейству узкофюзеляжных лайнеров, предназначенных для перевозки пассажиров на средние и длинные дистанции. Модель отличается высокой топливной эффективностью и современными системами безопасности. Однако, как показал данный случай, даже новые технологии не гарантируют полной защиты от непредвиденных ситуаций.

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