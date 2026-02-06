Российские туристы застряли на Кубе из-за нехватки топлива: самолеты ищут керосин, а одна авиакомпания прекращает полеты

Сотни российских туристов не могут вылететь с Кубы. На острове из-за острого энергетического кризиса сложилась критическая нехватка авиатоплива, что привело к массовым задержкам и отменам рейсов. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Отдых на кубинских курортах обернулся для многих россиян серьезными проблемами с возвращением домой. Как выяснило издание SHOT, рейсы из популярного Варадеро задерживаются на 1–2 суток. Авиакомпании вынуждены перенаправлять самолеты в Гавану, где их заправляют остатками керосина, что отнимает много времени.

Ситуация усугубляется решением венесуэльского перевозчика Conviasa, который прекращает полеты на Кубу после 22 февраля. Пассажиры этой авиакомпании, рейсы которой уже исчезли с онлайн-табло, получают сообщения о том, что их обратно в Россию доставит авиакомпания Nord Wind.

Куба переживает глубокий энергетический кризис из-за нехватки нефти и топлива, что власти связывают с давлением США и ситуацией в Венесуэле. Несмотря на заявления Министерства туризма о контроле над ситуацией, туристы уже около суток не могут покинуть остров, а перспективы стабилизации остаются неясными.

Ранее сообщалось о том, что москвичи добираются до аэропорта дольше, чем потом летят на самолете.