В аэропорту Шереметьево объявили тревогу из-за инцидента с самолетом
У летевшего в Москву самолета с пассажирами произошла поломка
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Экипаж самолета Airbus A320, следовавшего маршрутом Санкт-Петербург — Москва, доложил о неполадке. В это время судно находилось в полете. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Aviaincident.
Сообщается, что самолет вылетел из международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге и по плану следовал до московского Шереметьево. Уже ближе ко времени посадки экипаж обнаружил проблемы с крылом. Они сообщили в воздушную гавань, что отказала противообледенительная система.
На этом фоне в аэропорту Москвы объявили тревогу АСК код «Синий». Его объявляются при авиационных событиях на земле, в том числе и аварийных.
Однако история завершилась благополучно: самолет сел в аэропорту назначения в штатном режиме, несмотря на неполадки. Проблем с посадкой не возникло, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что из-за скандала на борту в России экстренно посадили рейс, летящий в США.