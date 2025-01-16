В аэропорту Шереметьево объявили тревогу из-за инцидента с самолетом

Экипаж самолета Airbus A320, следовавшего маршрутом Санкт-Петербург — Москва, доложил о неполадке. В это время судно находилось в полете. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Aviaincident.

Сообщается, что самолет вылетел из международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге и по плану следовал до московского Шереметьево. Уже ближе ко времени посадки экипаж обнаружил проблемы с крылом. Они сообщили в воздушную гавань, что отказала противообледенительная система.

На этом фоне в аэропорту Москвы объявили тревогу АСК код «Синий». Его объявляются при авиационных событиях на земле, в том числе и аварийных.

Однако история завершилась благополучно: самолет сел в аэропорту назначения в штатном режиме, несмотря на неполадки. Проблем с посадкой не возникло, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что из-за скандала на борту в России экстренно посадили рейс, летящий в США.