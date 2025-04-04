В аэропорту Внуково сняли ограничения

В столичном аэропорту Внуково отменили введенные ранее ограничения. Воздушная гавань снова принимает самолеты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что пока все авиарейсы дополнительно согласуются. Данная мера необходима для обеспечения безопасности полетов, пояснил Кореняко.

Напомним, ранее в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели план «Ковер», предполагающий временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ранее сообщалось о том, что в Саратове пассажирский самолет совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности.