В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на полеты

Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения были введены в 21:42 мск.

До недавнего времени аэропорт Волгограда с целью обеспечения безопасности полетов не принимал и не отправлял самолеты.

В последнее время на Волгоградскую область участились атаки со стороны ВСУ. Так, в ночь на 31 января противник с помощью БПЛА атаковал нефтезавод. Один из десяти сбитых беспилотников упал на землю, в результате чего 49-летний местный житель получил осколочное ранение ноги.

Ранее сообщалось о том, что аэропорт Домодедово ответил на иск от Генпрокуратуры.