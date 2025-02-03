В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на полеты
Аэропорт Волгограда возобновил прием и отправку самолетов
Фото: [pxhere.com]
В 23:52 мск аэропорт Волгограда снял ранее введенные ограничения на полеты.
Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения были введены в 21:42 мск.
До недавнего времени аэропорт Волгограда с целью обеспечения безопасности полетов не принимал и не отправлял самолеты.
В последнее время на Волгоградскую область участились атаки со стороны ВСУ. Так, в ночь на 31 января противник с помощью БПЛА атаковал нефтезавод. Один из десяти сбитых беспилотников упал на землю, в результате чего 49-летний местный житель получил осколочное ранение ноги.
Ранее сообщалось о том, что аэропорт Домодедово ответил на иск от Генпрокуратуры.