В Белгородской области объявили опасность по БПЛА

В Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотников вечером вторника. Об этом сообщают в официальном канале ГУ МЧС России по Белгородской области.

В сообщении пресс-службы экстренного ведомства говорится о том, что РСЧС предупредил жителей всей Белгородской области об опасности атаки беспилотников. Также граждан призвали быть бдительными.

На данный момент подробности и причины случившегося не сообщаются, но беспилотники фиксируются и в других российских регионах.

Ранее стало известно, что глава Жуковского Борис Аубакиров рассказал о том, что в городе был отменен режим опасности атаки беспилотников.