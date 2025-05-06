В Белгородской области объявили опасность по БПЛА
МЧС: на всей территории Белгородской области объявили опасность атаки дронов
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В Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотников вечером вторника. Об этом сообщают в официальном канале ГУ МЧС России по Белгородской области.
В сообщении пресс-службы экстренного ведомства говорится о том, что РСЧС предупредил жителей всей Белгородской области об опасности атаки беспилотников. Также граждан призвали быть бдительными.
На данный момент подробности и причины случившегося не сообщаются, но беспилотники фиксируются и в других российских регионах.
Ранее стало известно, что глава Жуковского Борис Аубакиров рассказал о том, что в городе был отменен режим опасности атаки беспилотников.