В акватории Кронштадтской гавани зафиксирован разлив нефтепродуктов

Как сообщило управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, в Кронштадте начата проверка в связи с инцидентом.

«Вчера в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступил сигнал о разливе нефтепродуктов в воде Кронштадтской гавани. При выезде на место происшествия установлено, что из судна, которое частично затоплено, происходит утечка нефтепродуктов со всех сторон», — говорится в официальном сообщении.

В настоящее время по данному инциденту проводится проверка. С места происшествия были собраны образцы горюче-смазочных материалов для проведения анализа.

Все заинтересованные службы уведомлены о произошедшем инциденте, согласно данным ведомства.

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