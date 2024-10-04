В Москве гражданин Нидерландов напал на полицейского

Нидерландец напал на полицейского в Москве за сделанное в его адрес замечание. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

В столице гражданин Нидерландов напал на сотрудника полиции из-за замечания о сбитом им дорожном знаке. Инцидент произошел неподалеку от станции метро «Смоленская». Там же иностранца и задержали сотрудники правоохранительных органов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Затем его доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств. Уточняется, что нидерландец ударил сотрудника правоохранительных органов по лицу.

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