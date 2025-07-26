В Александровке провели мастер-класс по созданию свечей с кофейным ароматом

В структурном подразделении «Александровка» Дома культуры (ДК) «Быково» прошел необычный мастер-класс под названием «Холодный кофе», где участники учились создавать ароматические свечи своими руками. Об этом сообщила пресс-служба городского округа Подольск.

Мероприятие собрало около 20 жителей и гостей поселка, желающих освоить искусство свечеварения.

Руководитель мастер-класса Ксения Казакова-Новикова подробно объяснила все этапы процесса, который начинается с выбора правильного фитиля и заканчивается добавлением ароматических масел.

Участники мастер-класса также узнали о том, насколько важно соблюдать оптимальную температуру плавления воска и каким образом можно декорировать готовые изделия.

Под чутким руководством мастера жители поселка создали свои уникальные свечи из натурального кокосового воска с кофейным ароматом. Особый шарм изделиям придал деревянный фитиль, который при горении создает уютное потрескивание, напоминающее звук дров в камине.

Ранее сообщалось, что подольские долголеты прошли семь тысяч шагов на мастер-классе по скандинавской ходьбе.