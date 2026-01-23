На Алтае суд отправил в колонию ветеринара за оформление поддельных документов

В Республике Алтай суд вынес обвинительный приговор 27-летнему ветеринарному фельдшеру из Ябоганского сельского поселения, сообщил портал «Новости Горного Алтая».

Молодого специалиста признали виновным в систематическом получении взяток и назначили ему реальный срок лишения свободы.

По данным следствия, в течение 2024 года фельдшер неоднократно получал незаконное денежное вознаграждение от местных жителей. Взятки выдавались за оформление ветеринарных сопроводительных документов на крупный рогатый скот.

При этом обвиняемый выдавал свидетельства, грубо нарушая регламент: без фактического осмотра животных, без проведения необходимых лабораторных исследований и проверок. Подобные действия создавали серьёзные риски для эпизоотической безопасности в регионе.

Общая сумма незаконно полученных им денежных средств составила 661,5 тыс. руб. Суд, учитывая характер преступлений, назначил подсудимому наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Помимо реального срока, в качестве дополнительного наказания суд оштрафовал его на 500 тыс. руб., а также постановил конфисковать в доход государства два автомобиля, принадлежавшие осужденному.

