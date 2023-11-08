В Алтайском крае девочка погибла, скатившись с горки на «ватрушке»

В Алтайском крае девочка получила смертельные травмы, скатившись с горки на «ватрушке». Подробности рассказало РИА Новости .

По данным регионального следственного комитета, 8 ноября дети катались с холма в селе Шелаболиха. Во время спуска с горки на «ватрушке» 11-летнюю девочку занесло в бетонный столб, располагавшийся рядом с холмом. Ребенок получил серьезные травмы, от которых в итоге скончался.

На место происшествия прибыли следователи и сотрудники прокуратуры, осмотревшие место трагедии. Сейчас ведомства выясняют обстоятельства происшествия, будет рассмотрен вопрос организации зимних развлечений для детей. Возбуждено уголовное дело.