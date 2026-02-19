В Алтайском крае объявили карантин из-за пастереллеза свиней в одном из сел

Управление ветеринарии Алтайского края ввело карантин по пастереллезу свиней в селе Киприно Шелаболихинского района, сообщил портал «Банкфакс». Соответствующий указ опубликован на краевом правовом портале. Эпизоотическим очагом признано личное подсобное хозяйство, расположенное на улице Партизанской.

Пастереллез — инфекционная болезнь, поражающая свиней и других животных. Ее вызывает бактерия Pasteurella. Болезнь может протекать в острой форме с высокой летальностью. Д

ля человека пастереллез опасен лишь при очень тесном контакте с больным животным, и то в основном для людей с ослабленным иммунитетом, однако ветеринары принимают все меры, чтобы не допустить распространения инфекции.

На время карантина в очаге введен ряд строгих ограничений. Так, вход на территорию хозяйства запрещен посторонним лицам вход, нельзя перемещать или перегруппировывать скот. Исключен вывоз кожевенно-мехового сырья, шерсти, щетины, кормов и инвентаря. Также всех животных подвергают поголовному клиническому осмотру и термометрии, а больных особей лечат гипериммунной сывороткой и противомикробными препаратами.

Для предотвращения дальнейшего распространения болезни здоровых свиней вакцинируют, а в помещениях проводят дератизацию и дезинсекцию.

Карантин снимут через 14 дней после того, как у последнего переболевшего животного исчезнут клинические признаки, либо после падежа последнего больного. Ситуация находится под контролем регионального правительства.

Это уже не первый случай пастереллеза в Алтайском крае в этом году. В начале февраля карантины объявляли на свинокомплексе ООО «МитПром», молочном предприятии ООО «ЭкоНива Алтай» и ООО «Возрождение».

