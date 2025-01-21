В Алтайском крае пенсионер избил знакомого поленом и вывез в лес

25 октября 2024 года 64-летний житель имени Калинина Алтайского края избил поленом своего 70-летнего знакомого, после чего вывез его тело в лес.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Следствие установило, что 25 октября мужчины встретились дома у обвиняемого. Во время застолья между ними завязалась драка.

В результате хозяин дома не менее четырех раз ударил гостя поленом по голове. После полученных травм тот скончался. Злоумышленник погрузил тело в машину и вывез в лес, а полено и вещи потерпевшего сжег в печи.

Преступника нашли, на допросе он признался в содеянном.

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