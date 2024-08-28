В Алуште после аварии без света остались 1,5 тыс. человек

Из-за аварии на сетях электроснабжения в Алуште без света остались 1,5 тысяч жителей Алушты, расположенной на южном берегу Крыма. Об этом в мессенджере сообщила глава администрации муниципалитета Галина Огнева.

По ее словам, без света на данный момент остаются населенные пункты Партенит, Кипарисное, Запрудное и Нижнее Запрудное, Лавровое, Пушкино и Малый Маяк. Всего, уточнила она, 1440 абонентов.

«Ориентировочное время восстановления энергоснабжения — три часа», — написала мэр города.

20 августа в Алуште также произошла авария, в результате которой без света остались более восьми тысяч человек. За четыре дня до нее, 16 августа, без электричества остался сам город, а также несколько сел в Ленинском районе Крыма.

16 августа в Приморье также произошло массовое отключение света. Большинство жителей Владивостока, Артема и Находки несколько часов не могли пользоваться электричеством в связи с аварией на электросетях.

27 августа первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин сообщил, что без света осталась большая часть Евпатории. Он отметил, что трудности возникли из-за технологических нарушений на сетях «Крымэнерго».

Ранее сообщалось, что в студии одного из украинских телеканалов отключился свет в результате атаки ВС РФ на объекты Украины.