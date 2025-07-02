В Америке захотели лишать гражданства натурализованных подданных

В Соединенных Штатах Министерство юстиции захотело сделать приоритетом в наказаниях для натурализованных американцев лишение их гражданства. Об этом сообщил ABC News.

По данным журналистов, помощник генерального прокурора США Бретт Шумейт в июне 2025 года разослал записку всем прокурорам, в которой предложил «считать для себя приоритетом и максимизировать число процессов денатурализации». Среди тех преступлений, за которые следует лишать гражданства, — пытки, нарушения прав человека, торговля людьми, а также военные преступления.

«Документ четко дает понять, что Минюст собирается активнее заниматься подобными делами и не только в отношении террористов и военных преступников. Теперь в их поле зрения также случаи сокрытия судимости или процедурные ошибки», — прокомментировала эту записку Розанна Берарди, адвокат по вопросам иммиграции.

Она заявила, что на протяжении всех 28 лет ее юридической практики власти США оставляли в покое натурализованных граждан страны.

Ранее сообщалось, что суд Лондона назначил магнату Крупееву 28 дней тюрьмы условно. Российский нефтетрейдер получил приговор по иску от его бывшей супруги. Бизнесмен не выполнял предписания суда по делу о разводе, которые касались раздела имущества. Предпринимателя обязали выплатить £196 тыс. экс-жене и еще £90 тыс. дополнительных судебных расходов.