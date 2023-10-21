В амерниканском Госдепе назревает мятеж из-за политики США на Ближнем Востоке

Как пишет Huffington Post, сотрудники американского внешнеполитического ведомства возмущены позицией Вашингтона, занятой в отношении возобновившегося в начале октября палестино-израильского конфликта.

В частности, некоторые сотрудники Госдепа, которых немало, называют политику США однобокой — в пользу Израиля. При этом, страдания страданий мирных палестинцев в секторе Газа полностью игнорируются нынешней американской администрацией, пишет издание. Дипломаты направили своему руководству соответствующую петицию.

«Участники петиции также жалуются, что госсекретарь Энтони Блинкен и его советники не обращают внимания на «широко распространенное внутреннее недовольство». По словам другого сотрудника госдепа, в ведомстве на всех уровнях назревает мятеж», - приводится в публикации.

Ранее сообщалось, что ракетный удар, предположительно, израильских ВВС по госпиталю в секторе Газа, произошедший во вторник, 17 октября, унес жизни более 800 человек.

Напомним, ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».