В Амурской области под весом бульдозера рухнул мост

В Зейском районе Амурской области под весом тяжелой техники рухнула часть моста через реку Обка. Об инциденте сообщает пресс-служба Минтранса Приамурья.

Обрушение конструкции произошло на 77-м км автодороги Зея — Золотая Гора. Всему виной безответственное отношение водителя бульдозера, который проигнорировал ограничения по проезду тяжеловесного транспорта и проехал по мосту, хотя не имел на это разрешения, пояснили в ведомстве.

На место ЧП прибыли специалисты подрядной организации. В ближайшее время они приступят к восстановительным работам. Пока движение по мосту осуществляется в ограниченном режиме — только по одной полосе и только для легкового транспорта.

Безответственные действия водителя не только нанесли ущерб дорожной инфраструктуре, но и чуть не лишили жителей транспортной доступности, заключили представители Минтранса региона.

Ранее сообщалось о том, что алтайское село осталось без ключевого моста.