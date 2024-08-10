В Анапе отдыхающих атакуют клопы: из-за толп людей невозможно провести дезинсекцию

В Анапе отдыхающие бьют тревогу: к тесноте, ротавирусу и прочим инфекциям добавились клопы и тараканы. Как пишет МК, насекомые буквально атаковали приезжих, не давая им прохода в номерах гостиниц и гостевых домах.

Местные власти лишь разводят руками: из-за большого наплыва туристов невозможно провести массовую дезинсекцию.

«Постельных клопы ежедневно доставляют неприятности гостям отелей, кусая и оставляя на их теле характерные пятна», — приводится в публикации издания.

Отдыхающие как могут спасаются о паразитов, сметая с полок магазинов Анапы средства от клопов и обрабатывая свои временные жилища самостоятельно. Причем, пока химия не выветрится, приходится отсиживаясь в городе до поздней ночи.

Ранее терапевт Куликова перечислила симптомы болезней, которые передаются от птиц.