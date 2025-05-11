В Анапе замечены патрули с громкоговорителями, что просят туристов уйти с пляжей

В выходной день на побережье Анапы можно увидеть два автомобиля со звукоусилителями, которые регулярно объезжают пляжи. Они призывают отдыхающих отойти от берега. Об этом информирует Оперативный штаб Краснодарского края.

Работники администрации регулярно информируют путешественников о том, что в этой местности всё еще действуют временные меры, которые были введены после инцидента с утечкой мазута из затонувших судов, перевозивших нефть.

В то же время один автомобиль обслуживает территорию от Центрального пляжа до населенного пункта Витязево, а другой — береговую линию в черноморской станице Благовещенской.

«Оповещения на пляжных территориях проводятся мониторинговыми группами службы спасения. Отдыхающих и жителей города информируют о временном ограничении функционирования пляжей», — пояснил руководитель МБУ «Служба спасения» города-курорта Анапа Александр Олеников.

Он акцентировал внимание на том, что купание в Черном море все еще не разрешено, а посещение пляжей не рекомендуется, поскольку специалисты ежедневно проводят работы по очистке песка с использованием специальной техники.

Администрация курорта просит местных жителей и гостей города проявить терпение и дождаться окончания работ.

Ранее стало известно о том, в каком состоянии находятся пляжи Анапы и Темрюка после утечки мазута с потерпевших крушение танкеров.