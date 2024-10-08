В Анталье между предпринимателями из РФ разгорелся спор на €80 млн из-за отеля

В турецкой Анталье между предпринимателями из России, владеющими отелем Crowne Plaza в районе Коньяалты, разгорелся имущественный спор из-за акций на недвижимость, сообщила турецкая газета Sabah.

Отмечается, что имущественный спор в суде открыт на 80 млн евро. Его участники — предприниматель Арби Алаудинов, который владеет 95% акций компании, его экс-супруга Алла и сын Ахмед.

Арби подал в суд на бывшую жену и сына из-за 5% акций, которыми они владели. По его словам, Алла и Ахмед провели заседание совета директоров, на котором подделали документы и подписи.

По словам россиянина, его бывшая супруга вместе с сыном устроили ему «ловушку». Арби отметил, что они подали на него жалобу в связи с оскорблениями и угрозами. Из-за этого, рассказал мужчина, ему пришлось покинуть территорию Турции.

Сама Алла и ее сын в свою защиту заявили, что бывший муж недавно передал 45% акций новой жене. Она считает, что мужчина таким образом пытается избежать ответственности.

Ранее сообщалось, что в Аланье скончался российский турист.