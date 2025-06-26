В аппарате президента России назвали число вернувшихся домой с СВО россиян

С линии боевого соприкосновения по домам уже отправилось порядка 137 тыс. человек. Такую цифру озвучил Сергей Новиков, глава управления президента РФ по общественным проектам. Его слова привел ТАСС.

По словам Новикова, с различных участков фронта уже вернулось по домам порядка 137 тыс. бойцов.

«Ведется большая работа по оказанию мер поддержки, но, как правило, это молодые люди, то есть это аудитория Росмолодежи до 35 лет», — указал он.

Новиков подчеркнул, что всем этим людям необходима помощь в трудоустройстве и переобучении, чтобы они зарабатывали достойно. В зоне СВО бойцы получают высокую зарплату, и при возвращении домой нужно сделать так, чтобы доходы их семей резко не проседали. Он добавил, что крайне важно помочь экс-военным найти профессию по душе, чтобы она соответствовала их возможностям, особенно в случае получения инвалидности.

Ранее сообщалось, что в Курской области на въезде в райцентр Суджа пострадал мужчина. Его автомобиль подорвался на мине. Раненый утверждает, что отправился в город посмотреть на его состояние. В связи с этим губернатор региона Хинштейн сообщил, что въезд в населенные пункты курского приграничья не зря ограничен. Саперы продолжают свою работу по разминированию.