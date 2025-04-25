В апреле и мае у россиян будут две трехдневные рабочие недели

В конце апреля и в мае россиян ждут трехдневные рабочие недели, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Так, в конце апреля российские сотрудники будут работать 28, 29 и 30 апреля, причем 30 апреля — сокращенный рабочий день.

Следующая трехдневная рабочая неделя будет в мае. Рабочие дни: 5, 6 и 7 мая.

Таким образом, в конце апреля и начале мая у россиян будут две трехдневные укороченные рабочие недели.

Ранее сообщалось о том, что в Евпатории количество бронирований на майские праздники и лето увеличилось почти на треть.