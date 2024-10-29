В Аргентине люди оказались под завалами рухнувшего 10-этажного отеля

В Аргентине десятиэтажный отель сложился как «карточный домик», пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на TN. Люди оказались под завалами.

Отель в десять этажей рухнул в городе Вилья-Хесель. В этом время там находились сотрудники и постояльцы: не меньше 15 человек. Все они оказались под завалами, которые оперативно разбирали большую часть дня.

Известно, что речь про апарт-отель «Дубровник». Его обрушение привело также к повреждению соседних зданий.

Известно, что большую часть пострадавших вытащили, они получили необходимую медпомощь. Однако без жертв не обошлось: погибшим оказался 59-летний мужчина. Поисково-спасательная операция продолжается.

Отмечают, что около двух месяцев назад городские власти обязывали владельцев здания остановить строительство. Владельцы пытались сделать опасную перепланировку и, судя по обрушению, продолжили это делать, несмотря на запрет. Это, как полагают, и привело к ЧП. Эту и другие версии события проверят компетентные органы.

Ранее сообщалось, что на востоке Турции произошло сильное землетрясение.