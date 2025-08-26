В Аргентине нашли картину, украденную нацистами в Европе

Произведение кисти итальянского живописца Джузеппе Гисланди, похищенное в годы Второй мировой войны, было обнаружено на значительном удалении от Европы — в Аргентине. Информацию об этом распространило издание Artdependence.

Полотно под названием «Портрет дамы» располагалось над мягкой мебелью в резиденции дочери высокопоставленного чина CC, проживающей в прибрежном аргентинском поселении. Голландское издание AD выявило местонахождение работы, изучая сайт агентства недвижимости: фотография интерьера выставила на обозрение украденную картину при продаже дома.

Потомки арт-дилера и собственника картины Жака Гудстиккера планируют добиться возвращения полотна. 81-летняя вдова Гудстиккера Марей фон Захер заявила, что поиски начались в конце 90-х годов прошлого столетия, и она не прекращает попыток по сей день.

Имущество Гудстиккера было незаконно отобрано нацистами в 1940 году в Амстердаме. Из 1400 работ искусства свыше двухсот до сих пор остаются в неизвестности.

Нынешняя хозяйка дома отказалась давать комментарии прессе. Специалисты оценивают стоимость полотна в полмиллиона евро (примерно 40 млн руб.), однако его историческое значение значительно превосходит материальную ценность.

Коллекция Гудстиккера служит классическим примером разграбления культурных ценностей нацистами. За последние четверть века правопреемникам удалось вернуть 300 произведений искусства в судебном порядке.

