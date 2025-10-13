В Архангельской области нашли один из крупнейших алмазов России

На месторождении имени Владимира Гриба в Архангельской области добыли алмаз-гигант весом 340 карат. Эта находка стала рекордной для предприятия и вошла в пятерку крупнейших алмазов за всю современную историю России. Об этом сообщает ТАСС.

В копилке российских алмазодобытчиков — уникальная находка. На месторождении имени Гриба в Архангельской области извлекли кристалл весом 340 карат, что стало абсолютным рекордом за все время промышленной разработки этого актива. По своим размерам камень вошел в пятерку крупнейших алмазов, когда-либо найденных в современной России.

Губернатор Александр Цыбульский отметил не только впечатляющие габариты камня, но и его исключительное качество. Кристаллы подобного класса, представляющие высочайшую ценность для рынка, составляют не более 2% от мировой добычи природных алмазов. Архангельская область является единственным в Европе регионом с промышленными алмазными месторождениями. Наряду с месторождением имени Гриба, здесь же находится и месторождение имени Ломоносова, что подтверждает статус региона как стратегически важной алмазной провинции страны.