В архивах Эпштейна нашли данные о поиске девушек в России: фигурирует даже «Мисс Тольятти»

В многомиллионном архиве документов, связанных с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления и сутенерство, нашлась информация о его интересе к российским девушками. Соответствующие выдержки в своем телеграм-канале опубликовал блогер Павел Семенов, передает «Самарская газета».

В частности, в документах содержатся названия таких городов как Самара, Тольятти и Казань. Отмечается, что именно к Самарской области Эпштейн и его помощница Лесли Грофф проявляли особое внимание.

В архивах зафиксирован, в частности, вылет из нью-йоркского аэропорта им. Кеннеди в Самару рейсом российской авиакомпании «Аэрофлот». Документы свидетельствуют о том, что они вели поиск девушек на территории Самары и Тольятти.

В числе прочих материалов в архив попали резюме «Мисс Тольятти», имеющей отношение к детскому модельному бизнесу.

Кроме того, блогер утверждает, что на основании документов можно сделать вывод о визитах Эпштейна в Казань, в том числе в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. В архивах сохранились данные о приобретении им авиабилетов для третьих лиц с направлением в столицу Татарстана.

Публикация секретных материалов стала возможной благодаря американскому закону о прозрачности файлов Эпштейна. Очередную порцию документов объемом более 3 млн страниц обнародовало Министерство юстиции США 30 января.

Ранее бывшая модель из Краснодара, чье имя упоминается в материалах громкого дела Джеффри Эпштейна, испытала шок после обнародования новой порции документов.