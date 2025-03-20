В Аризоне впервые с 2022 года казнили осужденного
Осужденного за убийство американца казнили путем введения смертельной инъекции
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В Аризоне казнили осужденного за убийство 53-летнего Аарона Ганчеса. Это первый смертный приговор, приведенный в исполнение властями штата с 2022 года, сообщает телеканал CBS.
Мужчине ввели смертельную инъекцию. Осужденный не пытался добиться отмены смертельного приговора, а также отказался от последнего слова.
Сообщается, что он был осужден за убийство экс-супруга своей подруги Теда Прайса в 2002 году.
Ранее суд Техаса признал невиновным американца, 20 лет ждавшего смертной казни. У Керри Макса Кука в 1977 году была изнасилована и убита соседка. После этого его дважды, в 1979 и 1994 годах, признавали виновным в этих жестоких преступлениях. Он даже провел почти 20 лет в камере смертников, ожидая исполнения смертного приговора, который был ему вынесен.