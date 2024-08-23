В Аризоне задержали угрожавшего убить Трампа 66-летнего старика

Полиция американского штата Аризона задержала и взяла под стражу 66-летнего Рональда Ли Сивуда. Пожилой человек подозревается в угрозах убийства бывшего главы Белого дома, миллиардера Дональда Трампа, которые он постил в соцсетях, передает CNN со ссылкой на заявление местного шерифа.

Сообщается, что задержание Сивурда произошло в четверг, 22 августа, в 14:30 по местному времени. К настоящему времени обвинения задержанному еще не предъявлены.

«Рональд Сивруд, которого обвиняют в угрозе убить Трампа в нескольких сообщениях в социальных сетях за последние пару недель, был взят под стражу в четверг днем в округе Кочис. Но никаких других подробностей сразу не поступало», — приводится в публикации.

В каких именно пабликах Сирвуд постил свои угрозы расправиться с Трампом раз и навсегда, не уточняется.

Ранее политолог Гарник Туманян оценил интервью Трампа бизнесмену Илону Маску. Он заявил, что это очередное шоу для привлечения внимания избирателей. Маск имеет большое количество поклонников, которые станут более лояльны к кандидату в президенты.