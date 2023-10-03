В Армении заявили о задержках с поставками грузов в РФ из-за ситуации с коньяком

В последние недели Армения столкнулась с серьезными трудностями в сфере экспорта своей продукции в Российскую Федерацию из-за неожиданных и продолжительных проверок качества армянского коньяка на границе.

Об этом со ссылкой на местные власти в своих соцсетях сообщил журналист Армен Гаспарян.

По данным армянских властей, проверки качества армянского коньяка начались несколько недель назад на российско-армянской границе и стали длительными и чрезмерно строгими.

Официальной информации и комментариев от российский властей и таможенных служб не поступало.

Экспорт армянского коньяка в Россию является значительной составляющей внешней торговли Армении, и эти задержки могут негативно повлиять на доходы многих местных производителей и предприятий.