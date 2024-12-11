Самая титулованная участница зимних Олимпиад соскучилась по лыжникам из России

Обладательница восьми золотых медалей Олимпиад норвежка Марит Бьорген заявила, что без россиян ее соотечественникам не хватает конкуренции на международных стартах. Об этом пишет championat.com и ссылается на подкаст Afterski.

Титулованная спортсменка сообщила, что на состязаниях среди мужчин «слишком много Норвегии», из-за пропадает дух соперничества, а состязания становятся более скучными. Кроме того, она упомянула и шведов, которые вместе с россиянами создают атмосферу, необходимую для привлечения внимания и ярких заголовков в СМИ.

Ранее сообщалось о том, что фрирайдер из Челябинска не дал погибнуть на горнолыжном курорте в Кузбассе лыжнику, который без сознания лежал под снегом.