В Ассоциации туроператоров России рассказали, будет ли Сочи вторым Дубаем

В последние годы Сочи активно развивается, стремясь стать вторым Дубаем. Так, недавно в Сети стартовало обсуждение проекта насыпных островов в районе цирка и центральной набережной. Тем не менее пока значительных изменений не произошло. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Юрия Барзыкина, история с насыпными островами тянется еще с 90-х годов прошлого века. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что кроме насыпных островов, имеется еще наиболее важный проект реконструкции набережной, однако, помимо олимпийских объектов, ничего особо в Сочи не изменилось.

По мнению эксперта, несмотря на привлекательность подобных проектов, имеются и отрицательные аспекты, в том числе экологические и рекреационные вопросы. Важна также финансовая составляющая, поскольку сегодня набережная по цене даже не золотая, она платиновая, к тому же возведение любых искусственных сооружений будет дешевле, чем просто купить там землю.

Он подчеркнул, что необходимо тщательное и всестороннее изучение подобных проектов с учетом как положительных, так и отрицательных аспектов. Таким образом, в целом реализация проектов насыпных островов в Сочи требует тщательного анализа и учета всех факторов во избежание возможных негативных последствий.

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