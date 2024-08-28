В Москве арестованы колумбийские наемники за участие в боевых действиях против РФ

Московский суд принял решение о заключении под стражу двух граждан Колумбии, обвиняемых в участии в боевых действиях на стороне Украины против России.

Информацию об этом распространили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского районного суда столицы. Согласно полученным данным, суд удовлетворил запрос следственных органов о применении меры пресечения в виде ареста в отношении Анте Александера и Медина Аранда Хосе Арона. Подозреваемым инкриминируется преступление, предусмотренное статьей о наемничестве. Срок содержания под стражей установлен до 22 октября текущего года.

Предыстория этого дела уходит корнями в июль 2023 года, когда в колумбийской прессе появились сообщения о задержании двух граждан страны в аэропорту Каракаса. Согласно публикации в издании El Tiempo, задержанные прибыли в Венесуэлу из Украины, совершив транзит через Польшу и Испанию. Внимание сотрудников правоохранительных органов Венесуэлы привлекли украинская военная форма и специфическая экипировка пассажиров.

После инцидента в аэропорту Каракаса судьба задержанных колумбийцев оставалась неизвестной на протяжении длительного времени. Теперь же выясняется, что они оказались в поле зрения российского правосудия и обвиняются в серьезном преступлении — участии в боевых действиях на территории Украины в качестве наемников.

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