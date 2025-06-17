В АТОР назвали торговлю тенью на сочинских пляжах незаконной

В популярном среди российских туристов курортном городе Сочи нелегальные бизнесмены начали «торговать тенью», рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В организации напомнили, что все пляжи на территории города находятся в муниципальной собственности.

В АТОР рассказали, что на одном из пляжей известного района Сочи Адлера гражданам предлагают купить тень под навесом за 1,5 тыс. руб.

Как отметил вице-президент организации Сергей Ромашкин, если арендатор пляжа придумал договор «субаренды» кусочка песка, то это является нарушением.

«Я думаю, что это какая-то местная нехорошая самостоятельность и цель заработать побольше денег. В таком случае можно обратиться в Роспотребнадзор или в городскую администрацию с разъяснением вопроса, насколько это правомерно, как это дело юридически оформлено», — сказал Ромашкин.

По его словам, у арендатора пляжа будут слабые аргументы на вопрос о законности подобных действий.

Накануне глава администрации Сочи Андрей Прошунин в своем телеграм-канале поделился новостью о том, что курорт встретил трехмиллионного туриста на неделю раньше, чем в прошлом году. Им оказался житель Москвы.

Ранее стала известна судьба российских туристов, застрявших в Иране во время обстрелов.